Seda Sayan'dan o fotoğrafla ilgili açıklama geldi

“Falling Stars” akımına uyan ve Londra’da yere düşmüş gibi poz verip o fotoğrafı Instagram’da paylaşan Seda Sayan, eleştirilere yanıt verdi
Geçen hafta Londra’daki bir Türk restoranının önünde yüz üstü yere uzanıp düşmüş taklidi yapan Seda Sayan, o fotoğrafıyla çok ses getirdi.
Seda Sayan'dan o fotoğrafla ilgili açıklama geldi

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