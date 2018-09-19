Hailey Baldwin yalanlamıştı: Gerçek ortaya çıktı

Nişanlısı Justin Bieber’la gizlice evlendikleri öne sürülen ünlü model Hailey Baldwin, bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanlamıştı.

Baldwin nişanlısı Justin Bieber ile evlendiği iddialarını yalanlasa da Alec Baldwin duruma açıklık getirdi. 60 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 21 yaşındaki yeğeni Hailey Baldwin ile ilgili sorulara "Gittiler ve evlendiler, detaylarını bilmiyorum" yanıtını verdi.