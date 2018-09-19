Hailey Baldwin yalanlamıştı: Gerçek ortaya çıktı
Nişanlısı Justin Bieber’la gizlice evlendikleri öne sürülen ünlü model Hailey Baldwin, bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanlamıştı.
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