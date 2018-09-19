Arda Turan'a Sinem Kobal müjdesi!

Arda Turan ve Sinem Kobal, özel hayatlarıyla ilgili sözleri için Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak’dan toplam 600 bin liralık tazminat talep etti. Turan, Sinem Kobal ile sevgili olduğu dönemde açtığı tazminat davasını kazandı.
Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin özel haberine göre, 2010 yılında Telegol programında futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle tazminat davası açan Arda Turan, 8 yıl sonra tazminat almaya hak kazandı.
Arda Turan'a Sinem Kobal müjdesi!

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