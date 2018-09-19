Arda Turan'a Sinem Kobal müjdesi!
Arda Turan ve Sinem Kobal, özel hayatlarıyla ilgili sözleri için Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak’dan toplam 600 bin liralık tazminat talep etti. Turan, Sinem Kobal ile sevgili olduğu dönemde açtığı tazminat davasını kazandı.
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