Nusret, Şeyma Subaşı'nın restoranında ne yedi?

Dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Şeyma Subaşı'nın Bebek'te açıtğı mekanı ziyaret ederek destek oldu. Restoranın balıklarında da tadım yapan Nusret'in o anlarını Subaşı sosyal medyadan yayınlandı.