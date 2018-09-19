Nusret, Şeyma Subaşı'nın restoranında ne yedi?

Dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Şeyma Subaşı'nın Bebek'te açıtğı mekanı ziyaret ederek destek oldu. Restoranın balıklarında da tadım yapan Nusret'in o anlarını Subaşı sosyal medyadan yayınlandı.
Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki mekanı açılışını gerçekleştirdi. Birçok ünlü ismin katıldığı geceye Nusret Gökçe de katıldı. Subaşı, mekanın açılışında yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Nusret, Şeyma Subaşı'nın restoranında ne yedi?

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