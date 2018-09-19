Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural dört aylık hamile!

Kaan Tangöze’nin, uğruna iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler’den boşandığı Kıvılcım Ural dört aylık hamile. Çift, kız bebekleri dünyaya gelmeden önce nikah masasına oturacak



Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin, uğruna iki yıl önce Seçkin Piriler’den boşandığı sevgilisi Kıvılcım Ural’ın dört aylık hamile olduğu öğrenildi.

