Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural dört aylık hamile!
Kaan Tangöze’nin, uğruna iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler’den boşandığı Kıvılcım Ural dört aylık hamile. Çift, kız bebekleri dünyaya gelmeden önce nikah masasına oturacak
Çok Görüntülenenler
-
Emily Ratajkowski'den cesur selfie
-
Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural dört aylık hamile!
-
Emmy Ödülleri'nde kim ne giydi?
-
Çukur'un 2. yeni sezon sürprizi belli oldu
-
Rita Ora frikik vermemek için çok uğraştı ama...
-
Güldür Güldür Show'un yıldızı evlendi!
-
Bu poz Instagram'da genç göstertiyor
-
Yunus Günçe ve Işık Selin Kuyumcu evlendi
-
Simge mayoyla sahnede
-
Magazin dünyasını sarsan iddia: Evlendiler mi?