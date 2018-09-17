Güldür Güldür Show'un yıldızı evlendi!

Güldür Güldür Show oyuncusu Aslı İnandık, sevgilisi menajer Ahad Kazmaz ile evlendi.
.Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla üne kavuşan ve daha sonra Güldür Güldür Show ekibine katılan Aslı İnandık dün akşam evlendi.
Güldür Güldür Show'un yıldızı evlendi!

Çok Görüntülenenler

Magazin