Magazin dünyasını sarsan iddia: Evlendiler mi?
Nişanlısı Justin Bieber’la gizlice evlendikleri öne sürülen ünlü model Hailey Baldwin, bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanladı.
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