Magazin dünyasını sarsan iddia: Evlendiler mi?

Nişanlısı Justin Bieber’la gizlice evlendikleri öne sürülen ünlü model Hailey Baldwin, bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanladı.
Şarkıcı Justin Bieber’la gizlice evlendikleri iddia edilen model Hailey Baldwin, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Magazin dünyasını sarsan iddia: Evlendiler mi?

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