Okan Kurt: Konuşacak durumda değilim

Demet Akalın ile Okan Kurt geçtiğimiz günlerde 6 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirmişti. Ayrılığın ardından Cengiz Semercioğlu, Demet Akalın ve Okan Kurt ile konuştu...
Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu ayrılık sonrası Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt ile konuştu. Semercioğlu'nun köşesine 'Okan Kurt: Konuşacak durumda değilim' başlığıyla taşıdığı yazısı şöyle:
Okan Kurt: Konuşacak durumda değilim

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