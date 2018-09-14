Okan Kurt: Konuşacak durumda değilim
Demet Akalın ile Okan Kurt geçtiğimiz günlerde 6 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirmişti. Ayrılığın ardından Cengiz Semercioğlu, Demet Akalın ve Okan Kurt ile konuştu...
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Okan Kurt: Konuşacak durumda değilim
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