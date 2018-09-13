Ünlü işadamı Merve Boluğur'a kafayı taktı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, Merve Boluğur'u takibe aldı.
Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitirdikten sonra çapkın bekarların gözdesi haline geldi.
Ünlü işadamı Merve Boluğur'a kafayı taktı

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