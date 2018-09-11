Loris Karius: Bir daha kimseye yazmam
Kartal’ın yeni 1 numarası Loris Karius, geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomenleri Melis Ayça Değirmencioğlu ile Merve Taşkın'a sosyal medyadan yazdığı mesajlarla gündeme gelmişti.
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