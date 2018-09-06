O Ses Türkiye jürisi için yeni iddia

Yıldız Tilbe ve Athena Gökhan ile yolları ayıran, Beyazıt Öztürk'ü kadrosuna katan O Ses Türkiye için yeni bir iddia ortaya atıldı. Hülya Avşar'ın yarışmaya katılacağı öne sürüldü.
Beyazıt Öztürk'ün kadrosuna katıldığı, Athena Gökhan ve Yıldız Tilbe'nin ise ayrıldığı O Ses Türkiye'de yeni jüri üyesinin kim olacağı merak ediliyor. Gündemdeki isim ise Hülya Avşar.
O Ses Türkiye jürisi için yeni iddia

Çok Görüntülenenler

Magazin