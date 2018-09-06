O Ses Türkiye jürisi için yeni iddia
Yıldız Tilbe ve Athena Gökhan ile yolları ayıran, Beyazıt Öztürk'ü kadrosuna katan O Ses Türkiye için yeni bir iddia ortaya atıldı. Hülya Avşar'ın yarışmaya katılacağı öne sürüldü.
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O Ses Türkiye jürisi için yeni iddia
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