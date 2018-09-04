Dilan Çiçek Deniz'in Victoria’s Secret başvuru sonucu belli oldu

Victoria’s Secret modeli olmak için cast direktörü ile görüşmeye davet edilen Dilan Çiçek Deniz'in başvurusu sonuçlandı.
23 yaşındaki oyuncu seçmelerle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Dilan Çiçek Deniz'in Victoria’s Secret başvuru sonucu belli oldu

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