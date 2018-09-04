Dilan Çiçek Deniz'in Victoria’s Secret başvuru sonucu belli oldu
Victoria’s Secret modeli olmak için cast direktörü ile görüşmeye davet edilen Dilan Çiçek Deniz'in başvurusu sonuçlandı.
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