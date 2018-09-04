Karius, Melis Ayça'ya mesaj attı

Instagram fenomeni ve model olan Melis Ayça Değirmencioğlu, sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Alman kaleci Loris Karius, Instagram'dan Melis Ayça Değirmencioğlu'na selam verdi.
Karius, Melis Ayça'ya mesaj attı

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