Ağaoğlu'nun eski sevgilisinden bomba itiraf

İş adamı Ali Ağaoğlu'ndan iki ay önce ayrılan Duygu Su Gülpınar, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Gülpınar, Ali Ağaoğlu ile olan ilişkisi hakkında da konuştu

Duygu Su Gülpınar, Ali Ağaoğlu ile yaşadığı ayrılığa dair, '2. Sayfa' programında açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu'nun eski sevgilisinden bomba itiraf

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