Ağaoğlu'nun eski sevgilisinden bomba itiraf
İş adamı Ali Ağaoğlu'ndan iki ay önce ayrılan Duygu Su Gülpınar, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Gülpınar, Ali Ağaoğlu ile olan ilişkisi hakkında da konuştu
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