Loris Karius'un sevgilisinin peşine düştüler
Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace, uluslararası bir model ve Türkiye'deki ajanslar şimdiden Grace'in peşine düştü.
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