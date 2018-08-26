Loris Karius'un sevgilisinin peşine düştüler

Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace, uluslararası bir model ve Türkiye'deki ajanslar şimdiden Grace'in peşine düştü.
Beşiktaş’ın yeni kalecisi Alman Loris Karius’un sevgilisi, İngiliz Daniella Grace dünyaca ünlü bir model...
Loris Karius'un sevgilisinin peşine düştüler

Çok Görüntülenenler

Magazin