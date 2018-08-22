Fazıl Say'dan Cem Yılmaz'ın paylaşımına yorum
Sadece birkaç ay önce birlikte olmaya başladığı Defne Samyeli ile birlikte dolu dizgin bir aşk yaşayan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Fazıl Say'dan Cem Yılmaz'ın paylaşımına yorum
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