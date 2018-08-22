Fazıl Say'dan Cem Yılmaz'ın paylaşımına yorum

Sadece birkaç ay önce birlikte olmaya başladığı Defne Samyeli ile birlikte dolu dizgin bir aşk yaşayan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Komedyen Cem Yılmaz bir süredir aşk yaşadığı sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli ile fotoğrafını paylaştı. Yılmaz böylelikle ilk kez sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte olduğu bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Yılmaz, Instagram hesabından yayınladığı kareye, “Ayvalık 1984” notunu düştü.
Fazıl Say'dan Cem Yılmaz'ın paylaşımına yorum

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