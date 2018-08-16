Murat Boz Aslı Enver'e evlilik mi teklif etti?

Magazin dünyasını hareketlendiren bir haber geldi.
Nisan ayında sürpriz bir karar alarak yollarını ayıran Murat Boz ve Aslı Enver, cephesinden magazin dünyasını hareketlendiren bir haber geldi.
Murat Boz Aslı Enver'e evlilik mi teklif etti?

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