Buse Varol açıkladı: Alişan pinti mi?

Buse Varol'dan canlı yayında samimi açıklamalar...
6 Mayıs'ta Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, 2. Sayfa programına konuk oldu.Varol, merak edilenleri canlı yayında anlattı!
Buse Varol açıkladı: Alişan pinti mi?

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