Fahriye Evcen'i üzen haber

Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'e mide kanseri teşhisi konuldu.
69 yaşındaki Evcen, teşhisin ardından özel bir hastanede önceki gün ameliyat oldu.
Fahriye Evcen'i üzen haber

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