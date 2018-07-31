Hadise'nin ablasından şaşırtan hamle

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşayan Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı.
Hadise, stil danışmanlığını üstlenen kardeşi Derya Açıkgöz ile de çalışmama kararı almıştı.
Hadise'nin ablasından şaşırtan hamle

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