Adriana Lima o anları paylaştı!
Dünyaca ünlü model Adriana Lima iki çocuk annesi olmasına rağmen hala podyumlarda boy gösteriyor. Lima, fiziğini kelimenin tam anlamıyla "kan-ter içinde kalarak" koruyor.
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