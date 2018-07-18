Adriana Lima o anları paylaştı!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima iki çocuk annesi olmasına rağmen hala podyumlarda boy gösteriyor. Lima, fiziğini kelimenin tam anlamıyla "kan-ter içinde kalarak" koruyor.
Birçok meslektaşı artık emekliliğin keyfini çıkarırken o hala iç çamaşırı defilelerinde boy gösteriyor. Üstelik iki çocuk annesi olmasına rağmen! Ama bu hiç kolay olmuyor.

Adriana Lima o anları paylaştı!

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