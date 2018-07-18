Adriana Lima o anları paylaştı!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima iki çocuk annesi olmasına rağmen hala podyumlarda boy gösteriyor. Lima, fiziğini kelimenin tam anlamıyla "kan-ter içinde kalarak" koruyor.

Birçok meslektaşı artık emekliliğin keyfini çıkarırken o hala iç çamaşırı defilelerinde boy gösteriyor. Üstelik iki çocuk annesi olmasına rağmen! Ama bu hiç kolay olmuyor.



