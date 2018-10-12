Ara Güler'in objektifinden siyasiler

90 yaşında hayatını kaybeden Ara Güler 1970'li yıllarda dönemin eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i, 2015 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel olarak fotoğraflarını çekmişti.
Ara Güler'in objektifinden siyasiler

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