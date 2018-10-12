Ara Güler'in objektifinden siyasiler
90 yaşında hayatını kaybeden Ara Güler 1970'li yıllarda dönemin eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i, 2015 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel olarak fotoğraflarını çekmişti.
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