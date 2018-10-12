Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlü isimler
Ara Güler hayatını boyunca Aşık Veysel'den Salvador Dali, Picasso'dan Winston Churchill'e birçok ünlü ismi objektifine yansıttı. 90 yaşında hayata veda eden usta ismin fotoğrafladığı ünlüler
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