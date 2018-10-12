Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlü isimler

Ara Güler hayatını boyunca Aşık Veysel'den Salvador Dali, Picasso'dan Winston Churchill'e birçok ünlü ismi objektifine yansıttı. 90 yaşında hayata veda eden usta ismin fotoğrafladığı ünlüler
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlü isimler

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