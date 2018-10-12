Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürürken geçen 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden Şişko Nuri lakaplı sinema sanatçısı Sıtkı Sezgin'in (68) hatırası Kent Müzesi'nde yaşatılacak.
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