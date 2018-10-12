Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürürken geçen 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden Şişko Nuri lakaplı sinema sanatçısı Sıtkı Sezgin'in (68) hatırası Kent Müzesi'nde yaşatılacak.
Müzede Sezgin'in eşyaları, fotoğrafları ve plaketlerinin yer aldığı bir bölüm oluşturulacak.
Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacak

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