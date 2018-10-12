Hababam Sınıfı hakkında hiç duymadığınız gerçekler!

Aydın Ilgaz, babası Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı'nı ortaya çıkarma sürecini anlatırken, seri hakkında da daha önce hiç duymadığınız açıklamalarda bulundu.