Hababam Sınıfı hakkında hiç duymadığınız gerçekler!
Aydın Ilgaz, babası Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı'nı ortaya çıkarma sürecini anlatırken, seri hakkında da daha önce hiç duymadığınız açıklamalarda bulundu.
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