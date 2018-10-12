Hababam Sınıfı hakkında hiç duymadığınız gerçekler!

Aydın Ilgaz, babası Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı'nı ortaya çıkarma sürecini anlatırken, seri hakkında da daha önce hiç duymadığınız açıklamalarda bulundu.
Türk sinemasının devrim niteliğindeki yapımlardan Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz, Edirne Kitap Fuarı'nda babası ve Hababam Sını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Babası Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı'nı izlemek istemediğini belirtti. İşte Ilgaz'ın o açıklaması...
Hababam Sınıfı hakkında hiç duymadığınız gerçekler!

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