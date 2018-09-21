Kahseverler İstanbul Coffee Festival'de buluştu
Dream Sales Machine'in kahve sektöründe dünyaca bilinen etkinliği İstanbul Coffee Festival [İCF], bu yıl 20–23 Eylül 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park‘ta düzenleniyor.
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