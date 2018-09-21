Kahseverler İstanbul Coffee Festival'de buluştu

Dream Sales Machine'in kahve sektöründe dünyaca bilinen etkinliği İstanbul Coffee Festival [İCF], bu yıl 20–23 Eylül 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park‘ta düzenleniyor.

Festivalin ilk günü binlerce kahveseverin akınına uğradı. Keyifli ve bilgilendirici seminerler, eğlenceli workshoplar, küçük artizan esnaf, lezzet dolu nitelikli kahveler ve canlı konserlerle İstanbul Coffee Festival hafta sonuna kadar İstanbul‘a kahve kokusu yayacak.