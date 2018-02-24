İnce görünmenin ipuçları

Kıyafet seçiminde bazı noktalara dikkat etmek, olduğunuzdan daha ince ve zarif görünmenizi sağlayabilir. İşte görünümünüzde fark yaratacak minik ve pratik tüyolar…
2 – Birçok kişi bol giyinmenin kilolarını sakladığını düşünse de tam tersine, giymeyi seçeceğiniz kıyafetin ölçülerinize tam oturması size her daim avantaj sağlar.
İnce görünmenin ipuçları

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