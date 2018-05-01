Suyu soğuk içmek mi sıcak içmek mi daha faydalı?
Suyun sağlığımız için sayısız faydası bulunuyor. Peki sıcak su içmek mi daha faydalı yoksa soğuk su içmek mi? Sıcak ve soğuk içmek hakkında tüm yan etkileri sizler için hazırladık, işte o maddeler…
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