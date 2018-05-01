Suyu soğuk içmek mi sıcak içmek mi daha faydalı?

Suyun sağlığımız için sayısız faydası bulunuyor. Peki sıcak su içmek mi daha faydalı yoksa soğuk su içmek mi? Sıcak ve soğuk içmek hakkında tüm yan etkileri sizler için hazırladık, işte o maddeler…
Sıcak su ve soğuk suyun farkını biliyor musunuz? Suyun genel insan sağlığına çok büyük katkıları olsa da bu iki kullanım arasında farklar bulunuyor. Sıcak ve soğuk suyun etkilerinden bahsettiğimiz yazımıza göz atarak, hangisini tercih etmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.
Suyu soğuk içmek mi sıcak içmek mi daha faydalı?

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