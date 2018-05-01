Banyo sabah mı yapılmalı, akşam mı?

Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucunda, sabah banyosu ve akşam banyosunun faydalarını ortaya koydu.

Birçoğumuz sabah uyandıktan sonra ya da gece yatmadan önce duş almayı tercih ediyoruz. Yapılan yeni bir araştırma, banyo saatinin zihnimizi nasıl etkilediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, stresli çalışanlar için ideal olan sabah duşları yaratıcılığı arttırırken akşam duşları uykuya geçişte sorun yaşayanlara büyük fayda sağlıyor.