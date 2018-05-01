Makat kaşıntısının nedenleri nelerdir?

Sık karşılaşılan sorunlardan biri de makat kaşıntısı hastalığıdır. Kişiler utanç verici bir durum olduğunu düşündüklerinden dolayı doktora başvurma gereği duymazlar. Ancak bu durum sürekli hale geldiğinde çeşitli hastalıkların habercisi olabilir.
Neredeyse her bireyde meydana gelen makat kaşıntısı kişinin hayatını olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Ayrıca bazı nedenlere bağlı olarak da etkisini gösterebilen makat kaşıntısı yine uzun etkisini uzun süreler devam etmesi durumunda başta hemoroid hastalığı olmak üzere bazı makat içi hastalıkların meydana gelmesinde etkin rol oynayabilmektedir.

İşte makat kaşıntısının meydana gelmesinde rol oynayan hastalıklar…
Makat kaşıntısının nedenleri nelerdir?

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