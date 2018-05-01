Makat kaşıntısının nedenleri nelerdir?
Sık karşılaşılan sorunlardan biri de makat kaşıntısı hastalığıdır. Kişiler utanç verici bir durum olduğunu düşündüklerinden dolayı doktora başvurma gereği duymazlar. Ancak bu durum sürekli hale geldiğinde çeşitli hastalıkların habercisi olabilir.
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