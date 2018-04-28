Bıyık tüylerinden kurtulmanın en kolay yolları

Kadınlar için istenmeyen tüyler, özellikle de yüz bölgesinde çıkanlar çoğu zaman can sıkar.

Bıyık bölgesinde çıkan tüyler de yüz güzelliği ve estetik açıdan hoş görünmediği için en kısa sürede halledilmesi gerekir. Bıyık tüyleri ağırlıklı olarak hormonal ve genetik sebeplerden dolayı daha az veya çok çıkar.



Bu tüylerden kurtulmak için kuaförlerde zaman ve para harcamaya gerek kalmadan evinizde uygulayacağınız yöntemlerle çözüm bulabilirsiniz.