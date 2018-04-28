Prezervatif kullanırken yapılan en yaygın 8 yanlış

Prezervatif istenmeyen gebeliklere ve cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı alınabilecek önlemlerin en başta geleni ve en etkilisi. İşte amacına uygun kullanmak için dikkat edilmesi gereken durumlar...