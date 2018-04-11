Bu hile sosyal medyayı salladı

Destekli sütyen, popo kaldırıcı, korse derken şimdi de bacak incelten çoraplar çıktı. Japonların ürettiği bu çorap, bugün sosyal medyanın gündemindeydi...

HALE CEYLAN BARLAS - SÖZCÜ - Sosyal medyanın gücü yadsınamaz… Zira hayatımızın her alanındaki trendleri ve akımları buradan takip edebiliyoruz. Sosyal medya, özellikle her sezon moda trendlerinin oluşmasında da oldukça etkili.