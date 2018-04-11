Bu hile sosyal medyayı salladı
Destekli sütyen, popo kaldırıcı, korse derken şimdi de bacak incelten çoraplar çıktı. Japonların ürettiği bu çorap, bugün sosyal medyanın gündemindeydi...
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