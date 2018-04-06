Cinsel ilişkiden önce asla yapılmaması gerekenler
New York'ta görevli ürolog David Kaufman, cinsel ilişki dolayısıyla bulaşıcı hastalığa yakalanmamak için önemli bir tavsiyede bulundu.
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