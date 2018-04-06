Cinsel ilişkiden önce asla yapılmaması gerekenler

New York'ta görevli ürolog David Kaufman, cinsel ilişki dolayısıyla bulaşıcı hastalığa yakalanmamak için önemli bir tavsiyede bulundu.
ABD'li bilim insanlarının yaptığı açıklama sosyal medyada günün konusu oldu. New York'ta görevli ürolog David Kaufman cinsel ilişki öncesind, cinsel hastalıkların bulaşmaması için önemli bir tavsiyede bulundu.
Cinsel ilişkiden önce asla yapılmaması gerekenler

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