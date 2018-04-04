Kıyafetlerinizi kurtaracak 5 ipucu

Çantadan mürekkep lekesi nasıl çıkar? Ayakkabı kokusu en hızlı nasıl geçer? Ter lekelerinden kurtulmanın yolu nedir? Hepsinin cevabı galerimizde...

Ter lekelerinden kurtulmanın yolu



Koltuk altlarınıza deodorant yerine diş macunu sürerseniz hem ter lekelerinden hem de ter kokusundan kurtulabilirsiniz. Ancak sadece açık renkli kıyafetlerde bu yöntemi uygulamalısınız.