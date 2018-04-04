Muzu balla karıştırıp yerseniz...

Öksürük hem kendimizi hem de etrafımızı rahatsız eden rahatsız edici bir hastalık. Healthy Food House’ta paylaşılan ve öksürüğü anında kesen bir tarifi sizlerle paylaşacağız. Üstelik evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz.
Öksürüğün birçok nedeni olabilir. Öksürüğe en çok sigara içmek ve astım neden oluyor. Kısa süreli öksürükler soğuk algınlığı belirtisi de olabilir. Herkes öksürükten bir an önce kurtulmak ister.
Muzu balla karıştırıp yerseniz...

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