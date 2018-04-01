Böbreklerinizi temizleyecek karışım

Kirli hava, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yeterli miktarda su tüketmeme gibi nedenler böbreklerin toksinlerle dolmasına ve böbreklerin yeterli miktarda çalışmamasına neden olur. İşte o karışımın detayları.