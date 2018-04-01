Böbreklerinizi temizleyecek karışım

Kirli hava, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yeterli miktarda su tüketmeme gibi nedenler böbreklerin toksinlerle dolmasına ve böbreklerin yeterli miktarda çalışmamasına neden olur. İşte o karışımın detayları.
Böbrek sağlığı yaşamımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz için oldukça önemlidir. Sigara kullanımı, alkol kullanımı, yeterli miktarda su içmeme ve dengesiz beslenme gibi alışkanlıklar böbreklerimizde toksin birikimine ve böbreklerimizin yeterli miktarda çalışmamasına neden olmaktadır.

Böbreklerinize 1 hafta detoks uygulayarak hem hızlı bir şekilde çalışmasını hem de temizlenmesini sağlayabilirsiniz. İşte böbreklerinizde detoks etkisi yaratacak içecek tarifi…
Böbreklerinizi temizleyecek karışım

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