Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

Sigara, çevre kirliliği, spor yapmamak ve daha pek çok şey ciğerlerimizi olumsuz etkiliyor. İşte akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Akciğerleri temizleyen 3 günlük programa başlamadan önce 2 gün önceden sigarayı bırakmanız gerekiyor. Bu sayede vücudunuz zehirden arınmak için hazır hale gelecek. Sigarayı 2 gün önce bırakıp spor yaparak ve bitki çayı içerek vücudunuzu hazırlayın.

Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem:

1,5 bardak suya 2 limonun suyunu sıkın ve kahvaltıdan önce için.
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

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