Yatağınızda beyaz çarşaf kullanmanın faydaları

Beyaz çarşaf denilince akıllara hemen otel odaları gelir, evet haklısınız dümdüz beyaz çarşafların sıklıkla kullanıldığı yer otellerdir. Peki, beyaz çarşaflar üzerinde uyumanın sağlığımız üzerinde bir etkisi olabilir mi?

Eğlenmek ve macera yapmak için yeni bir şehre ya da ülkeye seyahat ediyorsanız, otellerde beyaz, sıkıştırılmış çarşaflar ile uyanma lüksü sizi daha iyi hissettirebilir.