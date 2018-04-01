Yatağınızda beyaz çarşaf kullanmanın faydaları
Beyaz çarşaf denilince akıllara hemen otel odaları gelir, evet haklısınız dümdüz beyaz çarşafların sıklıkla kullanıldığı yer otellerdir. Peki, beyaz çarşaflar üzerinde uyumanın sağlığımız üzerinde bir etkisi olabilir mi?
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