Erkeklere inanılmaz faydası var!

Hamile kalmaya çalışıyorsanız eşinize bu besinlerden yedirmenizde fayda var. Sperm sayısını arttıran besinlerle daha kolay hamile kalabilirsiniz.
Erkeklerin %5'inde düşük sperm sayısı sorunu vardır. Her 6 çiftten 1'i ise hamile kalmada sorun yaşamaktadır. Hamileliği etkileyen en önemli etmenlerden biri sperm sayısının ve kalitesinin azlığıdır.

Sperm sayısını ve kalitesini arttıran yiyecekler nelerdir?
Erkeklere inanılmaz faydası var!

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