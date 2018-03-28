İşte cinsel isteği azaltan 9 neden

Cinsel isteğinizde azalma olduğun fark ediyorsanız sebepleri bunlar olabilir...

Cinsel isteğinizle ilgili bir problem olduğunu fark ediyor olabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda bunun altında yatan başka bir neden vardır. İlişkiyle ilgili sorunlar cinsel isteği azaltan nedenlerin başında gelir.



Eğer kıymetinizin bilinmediğini düşünüyorsanız veya ilişkinizde sevgi ya da yakınlık hissedemiyorsanız, cinsel ilişki isteme ihtimaliniz de azalacaktır.



Eğer partnerinize nefret duyuyorsanız alacağınız hiçbir ilaç isteğinizi yükseltmez. Ancak ilişkinizde problem yoksa medikal açıdan da cinsel isteği azaltan nedenler mevcuttur.