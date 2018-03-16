Bikini bölgesini tıraş etmek zararlı mı?
Vücudunuzun her bölgesine ağda uyguluyorsanız ve traş ettiriyorsanız bu haberimizden sonra bir kere daha düşünmeniz gerekecek. Uzmanlar özellikle vajina bölgesine ağda yapma konusunda herkesi uyarıyor. Vajina bölgesine ağda yapmak zararlı mı?
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Bikini bölgesini tıraş etmek zararlı mı?
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