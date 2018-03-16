Bikini bölgesini tıraş etmek zararlı mı?

Vücudunuzun her bölgesine ağda uyguluyorsanız ve traş ettiriyorsanız bu haberimizden sonra bir kere daha düşünmeniz gerekecek. Uzmanlar özellikle vajina bölgesine ağda yapma konusunda herkesi uyarıyor. Vajina bölgesine ağda yapmak zararlı mı?

Çoğu kadın genital ve anal bölgesini tıraş ediyor ve bu durumun sağlıklı olduğunu düşünüyor. Ancak yapılan son araştırmalarda bunun oldukça sakıncalı bir durum olduğu ortaya çıktı.



İngiliz DailyMail'e konuşan iki jinekolog. Bu durumun zararlarını ve genital bölgede yer alan kılların ne işe yaradığını ve nasıl görevler üstlendiğini açıkladı.