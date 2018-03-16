Çorapla uyuyanlar cinsel hayatlarında...

Çorapla uyumanın sağlığa olan etkileri ile alakalı birçok görüş ortaya atılmıştır. Bir takım araştırmalar yatağa çorapla girmenin faydalı olduğunu ortaya çıkarsa bile diğer görüşler bunun tam tersi yönünde.
2005 yılında Groningen Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, yatağa çorapla giren çiftlerin daha iyi bir cinsel yaşama sahip olduğu açıklanmış, çalışmanın sonuçları Kopenhag'da Avrupa İnsan Üretimi ve Gelişimi Derneği'ne sunulmuştu.

Çalışmaya katılan ve yatağa çorapla giren 13 çiftin, orgazm olma olasılığı daha yüksekti.
Çorapla uyuyanlar cinsel hayatlarında...

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