Çorapla uyuyanlar cinsel hayatlarında...
Çorapla uyumanın sağlığa olan etkileri ile alakalı birçok görüş ortaya atılmıştır. Bir takım araştırmalar yatağa çorapla girmenin faydalı olduğunu ortaya çıkarsa bile diğer görüşler bunun tam tersi yönünde.
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