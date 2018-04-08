İşte Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Fotoğraflar: Fırat ALKAÇ / HÜRRİYET
Çarpmanın ardından Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda ağır hasar oluşurken tarihi yalının yeni fotoğrafları geldi.
İşte Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

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