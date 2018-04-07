İstanbul Boğazı'nda dev gemi yalıya çarptı
İstanbul Boğazı'nda bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında kıyıdaki Hekimbaşı Salih Efendi yalısını çarptı.
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İstanbul Boğazı'nda dev gemi yalıya çarptı
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