İzmir'in kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü kutlamaları
İzmir’in işgalden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Konak Meydanı’ndaki törende, İzmir’in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri Vilayet önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden bir asker Hükümet Konağı’na Türk bayrağını çekti.
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