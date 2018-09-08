Tuvalet kağıdı sosyal medyanın gündeminde

Dolardaki yükseliş kağıdın fiyatını vurunca tuvalet kağıda da yüksek zam gördü. Tuvalet kağıdı fiyatlarının yükselmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu
Tuvalet kağıdı sosyal medyanın gündeminde

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