Tuvalet kağıdı sosyal medyanın gündeminde
Dolardaki yükseliş kağıdın fiyatını vurunca tuvalet kağıda da yüksek zam gördü. Tuvalet kağıdı fiyatlarının yükselmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu
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