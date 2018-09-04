Ejder meyvesi suyu sosyal medyanın gündemine oturdu
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Saray'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsünü paylaştı. Munyar, ejder suyu, efuli ve aloevera gibi içeceklerin tüketildiğini söyledi.
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