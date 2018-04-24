Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın köyü sınırları içerisinde, Kalın Kanyonu'ndaki kayalıklarda yer alan ve hazine avcılarının tahrip ettiği 8 bin yıllık 'kaya mezarları' keşfedilmeyi bekliyor.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- Yıldızeli'nin Kalın köyünde bulunan Kalın Kanyonu'nda, 'Kandil Sırtı' olarak adlandırılan traverten doğal tepe uzantısı üzerinde, birçok arkeolojik eser ve doğal güzellik yer alıyor. Sivas Koruma Kurulu tarafından birinci derece sit alanı ilan edilen bölge, Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da 2002 yılında tescil edildi.