8 bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın köyü sınırları içerisinde, Kalın Kanyonu'ndaki kayalıklarda yer alan ve hazine avcılarının tahrip ettiği 8 bin yıllık 'kaya mezarları' keşfedilmeyi bekliyor.
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