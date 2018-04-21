Kemer'de gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde gece kulüpleri sezonu açtı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış gecesinde Simge Sağın konser verdi, DJ Burak Yeter performans sergiledi.
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - Kemer'de iki büyük gece kulübünün kapılarını açmasıyla gece hayatı da hareketlendi.
Kemer'de gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi

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