Kemer'de gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde gece kulüpleri sezonu açtı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış gecesinde Simge Sağın konser verdi, DJ Burak Yeter performans sergiledi.
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Kemer'de gece kulüpleri sezona 'merhaba' dedi
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